दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुलाबी ठंड का एहसास: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में बारिश (Photo-ANI)
Heavy rain in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली-NCR में मंगलवार को तेज हवाएं के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभा ने शहर के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की चेतावनी के अनुसार, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और गुरुग्राम के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि पूरी राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोनीपत, खरखौदा, फरुखनगर, बागपत और खेखड़ा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। कुरूक्षेत्र, कैथल, नरवाना, फतेहाबाद, पानीपत, गन्नौर, झज्जर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाडी, नारनौल, बावल, नूंह, शामली, कांधला, बड़ौत, पिलखुआ, सिकंदराराऊ, हाथरस, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, विराटनगर, राजगढ़, महवा, महंदीपुर बालाजी आदि में हल्की बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है।
दिल्ली में मंगलवार को दिन में बारिश हुई और आसमान में काले बादल छा रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए पीले और नारंगी अलर्ट जारी किए थे, जिसमें हल्की आंधी और बिजली के साथ मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की गई थी। दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 9 बजे राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 68 पर था जो 'संतोषजनक' श्रेणी में था। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।
