Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुलाबी ठंड का एहसास: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Weather Update: मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हल्की गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 07, 2025

Heavy rain in Delhi-NCR

दिल्ली-एनसीआर में बारिश (Photo-ANI)

Heavy rain in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली-NCR में मंगलवार को तेज हवाएं के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभा ने शहर के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की चेतावनी के अनुसार, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और गुरुग्राम के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

इन शहरों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि पूरी राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोनीपत, खरखौदा, फरुखनगर, बागपत और खेखड़ा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। कुरूक्षेत्र, कैथल, नरवाना, फतेहाबाद, पानीपत, गन्नौर, झज्जर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाडी, नारनौल, बावल, नूंह, शामली, कांधला, बड़ौत, पिलखुआ, सिकंदराराऊ, हाथरस, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, विराटनगर, राजगढ़, महवा, महंदीपुर बालाजी आदि में हल्की बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है।

बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट

दिल्ली में मंगलवार को दिन में बारिश हुई और आसमान में काले बादल छा रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए पीले और नारंगी अलर्ट जारी किए थे, जिसमें हल्की आंधी और बिजली के साथ मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की गई थी। दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 9 बजे राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 68 पर था जो 'संतोषजनक' श्रेणी में था। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

ये भी पढ़ें

School Holiday: इस राज्य में अगले ​तीन दिनों के लिए सभी स्कूल बंद, जानें वजह
राष्ट्रीय
School Closed News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 05:42 pm

Hindi News / National News / दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुलाबी ठंड का एहसास: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

राष्ट्रीय

School Holiday: कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूलों का रहेगा अवकाश, सीएम सिद्धारमैया ने की घोषणा

राष्ट्रीय

दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी

Special Train
राष्ट्रीय

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए 3.66 लाख लोगों के नामों का मांगा ब्यौरा

SC ने EC से 3.66 लाख लोगों के नामों का मांगा ब्योरा
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: मिथिलांचल में इन चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी ने RJD पर साधा निशाना

Asaduddin Owaisi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.