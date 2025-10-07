दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुलाबी ठंड का एहसास: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि पूरी राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोनीपत, खरखौदा, फरुखनगर, बागपत और खेखड़ा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। कुरूक्षेत्र, कैथल, नरवाना, फतेहाबाद, पानीपत, गन्नौर, झज्जर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाडी, नारनौल, बावल, नूंह, शामली, कांधला, बड़ौत, पिलखुआ, सिकंदराराऊ, हाथरस, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, विराटनगर, राजगढ़, महवा, महंदीपुर बालाजी आदि में हल्की बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है।