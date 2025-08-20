Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

देशभर में मानसून का कहर: महाराष्ट्र सहित इन 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Heavy rain warning: मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 20, 2025

heavy rain alert
पश्चिम और पूर्वोत्तर में भारी बारिश (प्रतीकात्मक फोटो)

India Monsoon Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 अगस्त 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम भारत विशेष रूप से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में 20 और 21 अगस्त को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। मुंबई सहित उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 20 अगस्त को 21 सेंटीमीटर तक बारिश और अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश 25 अगस्त से फिर बढ़ेगी। 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं 23 अगस्त तक इस क्षेत्र में चलेंगी।

पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का दौर

पूर्वी और मध्य भारत में अगले सात दिनों तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण मध्य प्रदेश में 20 अगस्त, झारखंड में 22 अगस्त, बिहार में 22-23 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 25-26 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इस क्षेत्र में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

सावधान! PM किसान योजना के नाम पर हो रही ठगी, लिंक क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक
राष्ट्रीय
image

उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर में भारी बारिश

उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22-26 अगस्त तक भारी बारिश होगी। पंजाब में 20 और 23 अगस्त, उत्तराखंड और हिमाचल में 23-25 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें 20-24 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है।

दक्षिण भारत में मिश्रित मौसम

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 20 और 26 अगस्त को भारी बारिश होगी। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 20, 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, तेलंगाना और तटीय आंध्र में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिसमें 40-50 किमी प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी।

प्रशासन की सतर्कता

आईएमडी ने सौराष्ट्र, कच्छ, मुंबई, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन को बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। यह मॉनसून सीजन देश के कई हिस्सों में चुनौतियां ला सकता है।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! सोने में लगातार पांचवें दिन आई गिरावट, चांदी भी 2400 रुपए हुई सस्ती
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 09:02 pm

Hindi News / National News / देशभर में मानसून का कहर: महाराष्ट्र सहित इन 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.