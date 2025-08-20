देशभर में मानसून का कहर: महाराष्ट्र सहित इन 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

India Monsoon Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 अगस्त 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम भारत विशेष रूप से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में 20 और 21 अगस्त को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। मुंबई सहित उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 20 अगस्त को 21 सेंटीमीटर तक बारिश और अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश 25 अगस्त से फिर बढ़ेगी। 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं 23 अगस्त तक इस क्षेत्र में चलेंगी।