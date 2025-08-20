देशभर में मानसून का कहर: महाराष्ट्र सहित इन 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

India Monsoon Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 अगस्त 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम भारत विशेष रूप से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में 20 और 21 अगस्त को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। मुंबई सहित उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 20 अगस्त को 21 सेंटीमीटर तक बारिश और अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश 25 अगस्त से फिर बढ़ेगी। 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं 23 अगस्त तक इस क्षेत्र में चलेंगी।
पूर्वी और मध्य भारत में अगले सात दिनों तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण मध्य प्रदेश में 20 अगस्त, झारखंड में 22 अगस्त, बिहार में 22-23 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 25-26 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इस क्षेत्र में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।
उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22-26 अगस्त तक भारी बारिश होगी। पंजाब में 20 और 23 अगस्त, उत्तराखंड और हिमाचल में 23-25 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें 20-24 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है।
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 20 और 26 अगस्त को भारी बारिश होगी। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 20, 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, तेलंगाना और तटीय आंध्र में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिसमें 40-50 किमी प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी।
आईएमडी ने सौराष्ट्र, कच्छ, मुंबई, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन को बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। यह मॉनसून सीजन देश के कई हिस्सों में चुनौतियां ला सकता है।