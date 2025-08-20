खुशखबरी! सोने में लगातार पांचवें दिन आई गिरावट, चांदी भी 2400 रुपए हुई सस्ती

चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में चांदी का दाम 2,431 रुपए घटकर 1,11,194 रुपए प्रति किलो रह गए है। आईबीजेए की ओर दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है। एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.45 प्रतिशत बढ़कर 99,136 रुपए पर था। वहीं, चांदी के 05 सितंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.08 प्रतिशत बढ़कर 1,11,435 रुपए थी।