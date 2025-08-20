Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

खुशखबरी! सोने में लगातार पांचवें दिन आई गिरावट, चांदी भी 2400 रुपए हुई सस्ती

Gold Silver Price: सोने और चांदी की कीमत में बुधवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.12 लाख रुपए से नीचे पहुंच गया है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 20, 2025

सोना और चांदी हुआ सस्ता (Photo-IANS)

Gold Silver Price: सोना और चांदी खरीदने का मन बना रहे है तो आपके के लिए अच्छी खबर हैै। सोने और चांदी की कीमत में बुधवार को गिरावट देखी गई है। लगातार पांचवें दिन यह गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.12 लाख रुपए से नीचे आ गया है।

जानिए 10 ग्राम सोने की कीमत

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) ने शाम को कीमतें जारी की है। बीते 24 घंटों में 24 कैरेट सोने की कीमत 222 रुपए घटकर 98,946 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। यह पहले 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 22 कैरेट सोने की बात करे तो यह 90,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 74,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

चांदी 2431 रुपए हुई सस्ती

चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में चांदी का दाम 2,431 रुपए घटकर 1,11,194 रुपए प्रति किलो रह गए है। आईबीजेए की ओर दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है। एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.45 प्रतिशत बढ़कर 99,136 रुपए पर था। वहीं, चांदी के 05 सितंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.08 प्रतिशत बढ़कर 1,11,435 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोने की कीमत 0.68 प्रतिशत बढ़कर 3,381 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.42 प्रतिशत बढ़कर 37.49 डॉलर प्रति औंस पर है।

इस साल कितना महंगा हुआ सोना और चांदी

आपको बता दें कि 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 22,784 रुपए या 29.91 प्रतिशत बढ़कर 98,946 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी की बात करे तो यह 86,017 रुपए प्रति किलो से 25,177 रुपए या 29.26 प्रतिशत बढ़कर 1,11,194 रुपए हो गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 07:14 pm

Published on:

20 Aug 2025 07:13 pm

Hindi News / Business / खुशखबरी! सोने में लगातार पांचवें दिन आई गिरावट, चांदी भी 2400 रुपए हुई सस्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.