मौसम ने फिर मारी पलटी! राजस्थान, दिल्ली, नोएडा-गाज़ियाबाद में तेज बारिश, फिजा में घुली ठंडक

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ह्यूमिडिटी 55-85% तक रहने से हल्की ठंडक के साथ मौसम खुशनुमा रहेगा। 2 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता कम होगी, लेकिन आंशिक बादल छाए रहेंगे। 3 और 4 अक्टूबर को मौसम बादल वाला रहेगा, जबकि 5 अक्टूबर तक आसमान मुख्य रूप से साफ हो जाएगा। तापमान धीरे-धीरे घटकर अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंच सकता है।