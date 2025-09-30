Patrika LogoSwitch to English

मौसम ने फिर मारी पलटी! राजस्थान, दिल्ली, नोएडा-गाज़ियाबाद में तेज बारिश, फिजा में घुली ठंडक

देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 30, 2025

IMD rain alert

बारिश के पानी से निकलती गाड़ी। फाइल फोटो- पत्रिका

Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा रहा, जिसके बाद तेज बारिश और हवाओं ने माहौल को सुहाना बना दिया। गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं रही। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और फिजा में ठंडक घुल गई।

अगले दो दिनों तक होगी बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ह्यूमिडिटी 55-85% तक रहने से हल्की ठंडक के साथ मौसम खुशनुमा रहेगा। 2 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता कम होगी, लेकिन आंशिक बादल छाए रहेंगे। 3 और 4 अक्टूबर को मौसम बादल वाला रहेगा, जबकि 5 अक्टूबर तक आसमान मुख्य रूप से साफ हो जाएगा। तापमान धीरे-धीरे घटकर अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंच सकता है।

निचले इलाकों में जल निकासी की समस्या

इस अचानक बारिश ने जहां मौसम को राहत दी, वहीं दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुईं। गाजियाबाद के कुछ निचले इलाकों में जल निकासी की समस्या ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया। दूसरी ओर, बच्चों और युवाओं ने बारिश का लुत्फ उठाया। सोशल मीडिया पर बारिश की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां लोग ठंडक और सुहाने मौसम की खुशी जाहिर कर रहे हैं।

किसानों के लिए फायदेमंद

किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई से पहले यह बारिश देर से बोई गई फसलों के लिए लाभकारी होगी। राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश ने खेतों को नमी दी, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह बारिश मौसमी संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी।

