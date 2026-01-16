16 जनवरी 2026,

फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: 16 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD Weather Update: उत्तर भारत में 16 से 20 जनवरी तक फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जानें अपने राज्य के मौसम का ताजा हाल।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 16, 2026

rain alert issued by IMD

rain alert issued by IMD (Photo - IANS)

Weather Update: मकर संक्रांति पर सूर्यदेव के उत्तरायण होने के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। हालांकि सर्दी के मौसम का असर आगामी कई दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को आगामी दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार जनवरी के तीसरे सप्ताह में 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर पड़ेगा। इस बीच अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री बढ़ सकता है, इसके बाद फिर स्थिर रहेगा।

IMD के अनुसार दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में 16 जनवरी को गंभीर शीतलहर रह सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल व उत्तराखंड में 16 से 20 जनवरी तक मध्यम से व्यापक स्तर की बर्फबारी व बारिश होगी। इसी प्रकार से 18 से 20 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ तथा 19 व 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तरप्रदेश, बिहार व पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे व बारिश का मौसम बनेगा।

जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी बारिश और वर्फबारी संभव

जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह में 22-28 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र अलग-अलग स्थानों पर सामान्य से अधिक कहीं मध्यम तो कहीं व्यापक बर्फबारी व बारिश का दौर जारी रहेगा। मैदानों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व तटीय राज्य ओडिशा के अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर की आशंका रहेगी।

