फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: 16 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

Weather Update: मकर संक्रांति पर सूर्यदेव के उत्तरायण होने के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। हालांकि सर्दी के मौसम का असर आगामी कई दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को आगामी दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार जनवरी के तीसरे सप्ताह में 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर पड़ेगा। इस बीच अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री बढ़ सकता है, इसके बाद फिर स्थिर रहेगा।