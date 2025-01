Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली, UP और बिहार को लेकर IMD का अगले 5 दिन अलर्ट

Visibility recorded at Airports:

Gwalior (East Madhya Pradesh) – 00m (at 0630 hrs IST of 02-01-2025)

Agra (West Uttar Pradesh) -00m (at 0200 hrs IST of 02-01-2025)

Amritsar (Punjab)- 00m (at 0230 hrs IST of 02-01-2025)

Pathankot (Punjab)- 00m (at 0300 hrs IST of 02-01-2025)

Delhi…