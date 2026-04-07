ममता बनर्जी से लेकर सुवेंदु अधिकारी तक… पश्चिम बंगाल चुनाव में इन 5 चेहरों पर टिकी है सबकी नजर

पूर्व TMC MLA और विवादास्पद नेता हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी Aam Janata Unnayan Party (AJUP) के साथ मैदान में हैं। उन्होंने 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में TMC को चुनौती दे रहे हैं। कबीर TMC से निकाले जाने के बाद बाबरी मस्जिद स्टाइल मस्जिद बनाने के प्रस्ताव से सुर्खियों में आए। वे AIMIM के साथ गठजोड़ कर अल्पसंख्यक वोट को स्प्लिट करने की कोशिश में हैं। भवानीपुर में उन्होंने ममता के खिलाफ एक उम्मीदवार भी उतारा है। कबीर खुद को किंगमेकर बताते हैं और कहते हैं कि वे TMC को सत्ता से बाहर करने के लिए BJP या अन्य को सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है।