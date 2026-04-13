Bengal Elections2026: बंगाली अस्मिता और SIR बना प्रमुख मुद्दा, TMC- BJP में चल रही जुबानी जंग

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भावनात्मक अपील के साथ उम्मीदवारी दाखिल की है। TMC, BJP पर जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रही है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस बंगाली अस्मिता के मुद्दे को प्रमुख बनाकर चुनावी रणनीति को धार दे रही है। दूसरी तरफ BJP की तरफ से शीर्ष नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। BJP ने TMC पर अंतरराष्ट्रीय छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही BJP ने चुनावी घोषणापत्र में कल्याणकारी योजनाएं, सुरक्षा, शासन सुधार, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया है।