West Bengal Assembly Elections: BJP की पहली लिस्ट जारी, सीएम ममता को फिर चुनौती देंगे सुवेंदु अधिकारी!

बता दें कि, ममता बनर्जी भवानीपुर से विधायक हैं। दरअसल, 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भवानीपुर से उम्मीदवार थीं। वहीं, बीजेपी की तरफ से सुवेंदु मैदान में थे। हाईवॉल्टेज चुनाव में उन्होंने सीएम ममता को पटखनी दे दी थी। सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी।