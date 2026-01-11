पश्चिम बंगाल चुनाव: 69 बहुमंजिला इमारतों में बनेंगे मतदान केंद्र, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन इमारतों को चुना गया है जिनमें 300 से अधिक निवासी रहते हैं। यह कदम प्रस्ताव को लेकर महीनों से चली तनातनी के बाद उठाया गया है। पहले जिला निर्वाचन अधिकारियों से पात्र इमारतों की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन आवेदन न मिलने पर नया सर्वेक्षण कराया गया और पात्र स्थानों को अंतिम रूप दिया गया।