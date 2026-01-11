पश्चिम बंगाल चुनाव: 69 बहुमंजिला इमारतों में बनेंगे मतदान केंद्र, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Photo Credit- IANS)
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 69 बहुमंजिला आवासीय इमारतों में मतदान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये केन्द्र दक्षिण कोलकाता, उत्तर कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, पूर्व बर्धमान और हुगली जिलों में बनाए जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन इमारतों को चुना गया है जिनमें 300 से अधिक निवासी रहते हैं। यह कदम प्रस्ताव को लेकर महीनों से चली तनातनी के बाद उठाया गया है। पहले जिला निर्वाचन अधिकारियों से पात्र इमारतों की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन आवेदन न मिलने पर नया सर्वेक्षण कराया गया और पात्र स्थानों को अंतिम रूप दिया गया।
सत्तारूढ़ पार्टी ने इस निर्णय का विरोध करते हुए सुरक्षा और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कई निवासी चुनाव दिवस पर पारंपरिक मतदान केंद्रों तक नहीं जाते, ऐसे में आवासीय मतदान केंद्र मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक हैं।
