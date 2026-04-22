West Bengal: नवाबों की धरती पर सियासी महाभारत, मुर्शिदाबाद में चौरतरफा मुकाबला, SIR विवाद ने और बढ़ाई सरगर्मी

गरीब मजदूर अपना वजूद दिखाने वोट डालने आ रहे हैं, जिनमें से कोई ‘एसआइआर’ प्रक्रिया की जटिलता की बात कर रहा है तो कोई नेताओं की चौधराहट की। कभी नवाबों की राजधानी रहा मुर्शिदाबाद अब गरीबी-पलायन और पश्चिम बंगाल की राजनीति का ‘एपिसेंटर’ है।