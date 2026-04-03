जजों के घेराव मामले का मास्टरमाइंड वकील मोफक्करुल इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर स्वयं संज्ञान लिया है और इसे बेहद गंभीर माना है। जानकारी के मुताबिक मालदा जिले के एक BDO मुख्यालय पर बुधवार दोपहर लगभग 3:30 बजे सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था। ये अधिकारी दावे और आपत्तियों की सुनवाई के लिए वहां उपस्थित थे, जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत किया जा रहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं।