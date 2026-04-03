जजों के घेराव मामले का मास्टरमाइंड वकील मोफक्करुल इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

जजों के घेराव मामले में साजिशकर्ता गिरफ्तार (IANS)
West Bengal Malda Case: पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घेरे रखने और उन्हें बंधक बनाने के आरोप में चल रही जांच में बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तक मामले में 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सीआईडी ने कथित मास्टरमाइंड वकील मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा हवाई अड्डे से पकड़ लिया है। वह भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसे हिरासत में लिया गया।
एडीजी जयरामन ने बताया कि इस पूरे मामले में अब तक 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के बाद मालदा में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) की सुरक्षा दी जा चुकी है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
वहीं चुनाव आयोग ने मालदा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या दबाव‑निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर स्वयं संज्ञान लिया है और इसे बेहद गंभीर माना है। जानकारी के मुताबिक मालदा जिले के एक BDO मुख्यालय पर बुधवार दोपहर लगभग 3:30 बजे सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था। ये अधिकारी दावे और आपत्तियों की सुनवाई के लिए वहां उपस्थित थे, जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत किया जा रहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग