पश्चिम बंगाल में कोरोना के साथ अब 'ब्लैक फीवर' का कहर, 11 जिलों से 65 मामले

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ-साथ अब कालाजार का भी प्रकोप दिखने लगा। बंगाल में काला जार खत्‍म हो चुके थे मगर 11 जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में कालाजार के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं।

पश्चिम बंगाल में कोरोना के साथ-साथ अब कालाजार यानी ब्लैक फीवर का कहर बरप रहा है। यहां के 11 जिलों में ब्लैक फीवर के 65 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य प्रशासित निगरानी के परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि जिन जिलों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, उनमें दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद और कलिम्पोंग शामिल हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

65 Kala Azar or black fever cases reported from 11 districts in West Bengal