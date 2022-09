BJP नेता शुभेंदु अधिकारी का वीडियो वायरल, कहा -'डोंट टच माय बॉडी, यू आर लेडी, आई एम मेल', TMC ने कसा तंज

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना' तक भाजपा के मार्च के दौरान संतरागाछी जाने की कोशिश करते समय हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह एक महिला पुलिस कर्मी से उन्हें टच करने से मना करते दिखाई दिए।

पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल के खिलाफ भाजपा के 'नबान्न अभियान' के दौरान कोलकाता में आज हुई झड़पों में भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में वह एक महिला पुलिस कर्मी से यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेंरे शरीर को टच नहीं करो, आप महिला हैं और मैं पुरुष हूं। उनके इस वीडियो को ऑल इंडिया तृणमुल कांग्रेस (TMC) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसा है।

