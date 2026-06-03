घर के बाहर ताला लगाया और लगा दी आग, आधी रात में टीएमसी कार्यकर्ता और परिवार पर हमला

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सुमन हलदार ने दावा किया कि यह हमला उनकी राजनीतिक पहचान की वजह से किया गया। उन्होंने कहा कि अगर परिवार समय रहते बाहर नहीं निकलता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने भी घटना को लेकर चिंता जताई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमले के पीछे की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है।