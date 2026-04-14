पश्चिम बंगाल SIR: लंबित अपीलों वाले मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में अपनाई गई प्रक्रिया से विचलन कर बंगाल में अलग प्रक्रि्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में कहा गया था कि 2002 की मतदाता सूची में नाम होने पर कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे जबकि बंगाल में दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इस पर आयोग के वकील दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि ऐसे लोगों से दस्तावेज नहीं बल्कि सिर्फ यह प्रमाण मांगा जा रहा है कि क्या वे वही व्यक्ति हैं। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि जिस देश में आपका जन्म हुआ है, वहां मतदान का अधिकार न केवल संवैधानिक है बल्कि भावनात्मक भी है।