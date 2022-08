West Bengal SSC Scam: पहली रात जेल में जमीन पर सोने को मजबूर हुए पार्थ चटर्जी, अगले दिन मिल गया बेड, कहा- 'यहां रहना होगा मुश्किल'

West Bengal SSC Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट के आदेश में प्रेसिडेंसी जेल में दिन काट रहे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की पहली रात जमीन पर बीती थी, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एक बेड उपलब्ध कराया गया है।

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता स्थित बैंकशाल कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत ने पार्थ की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 14 दिन की जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें प्रेसीडेंसी जेल के 'पोइला बाइसा' वार्ड के दो नंबर सेल में रखा गया है। पार्थ चटर्जी को पहली रात कंबल पर बितानी पड़ी थी, लेकिन नीचे बैठने में परेशानी के मद्देनजर जेल प्रबंधन ने उनके लिए चारपाई की व्यवस्था की है। जेल सूत्रों के मुताबिक चटर्जी को जेल में सामान्य कैदियों की तरह ही रखा गया है।

