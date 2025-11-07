AMSS क्या है, कैसे करता है काम? जिससे ATC सिस्टम की तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली में 800 फ्लाइट्स हुईं लेट

AMSS ATC और एयरलाइंस के बीच एक प्रमुख संचार कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह स्वचालित रूप से उड़ान योजना डेटा को ATC के ऑटो ट्रैक सिस्टम (ATS) तक पहुंचाता है, जो कंट्रोलर्स को विमान की स्थिति ट्रैक करने, टेकऑफ-लैंडिंग शेड्यूल बनाने और मौसम संबंधी अलर्ट देने में मदद करता है। सामान्य परिस्थितियों में, यह प्रक्रिया कुछ सेकंड में पूरी होती है, जिससे प्रति घंटे 60-70 फ्लाइट मूवमेंट्स संभव हो पाते हैं। यह एयरोनॉटिकल मैसेज हैंडलिंग सिस्टम (ATSMHS) का हिस्सा है, जो एंड सिस्टम्स के माध्यम से यूजर्स को डेटा कम्युनिकेशन सर्विस प्रदान करता है।