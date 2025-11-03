‘CM और मैं जो कहता हूं, वही मायने रखता है’, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

क्या वह और सीएम एकमत हैं के सवाल पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में 136 सीटें जीती थीं। यह सब आम सहमति के कारण ही हुआ है। हालांकि इस पर विश्लेषकों का कहना है कि इसका अर्थ यह है- सत्ता के बंटवारे और आलाकमान द्वारा लिए जाने वाले संभावित निर्णय के बारे में सच्चाई केवल वह और सिद्धारमैया ही जानते हैं।