आजादी में RSS का कितना रोल? PM मोदी के बयान पर कांग्रेस ने उठाया सवाल

कांग्रेस ने PM मोदी के बयान को लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि RSS ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई और 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने दावा किया कि RSS ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाए रखी, और इसके संस्थापक केबी हेडगेवार ने 1925 के बाद ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ पर ध्यान दिया, न कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष पर। टैगोर ने कहा, RSS की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या जैसी नफरत फैलाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन और मोदी का अपनी 75वीं जन्मदिन से पहले RSS को खुश करने का प्रयास बताया।