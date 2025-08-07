अमेरिका ने कब-कब भारत पर बनाया दबाव? लाल बहादुर, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी भी सिखा चुके हैं सबक

तब पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आप गेहूं देना बंद कीजिये, हम अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इसी वक्त लाल बहादुर ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था। इसके साथ देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने का भी अनुरोध किया था।