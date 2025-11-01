जम्मू कश्मीर में कब होगा राज्य का दर्जा बहाल? उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से पूछा

सीएम ने केंद्र से कहा कि मैं इंतजार करूंगा, लेकिन यह बताएं कि उचित समय कैसे मापा जाता है। हम किस संतुलन से तय कर सकते हैं कि सही समय आ गया है? मुख्यमंत्री होने के नाते, मुझे पता होना चाहिए कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भगवान के लिए, जो लोग हमें इंतज़ार करने के लिए कहते हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह 'सही समय' क्या है।