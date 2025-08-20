Patrika LogoSwitch to English

जगदीप धनखड़ कहां चले गए? राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछा सवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमित शाह द्वारा पेश तीन विधेयकों की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।

भारत

Ashib Khan

Aug 20, 2025

राहुल गांधी ने पीएम, सीएम को हटाने वाले बिल की आलोचना की (Photo- X Congress)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के प्रस्ताव वाले नए विधेयकों पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा प्रस्तावित नए विधेयक को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं जब राजा अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हटा सकता था। साथ ही उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी बयान दिया है। 

‘पुराने उपराष्ट्रपति कहां चले गए’

इस दौरान कांग्रेस सांसद ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी सवाल उठाए और अमित शाह से पूछा कि पुराने उपराष्ट्रपति कहां चले गए? राहुल गांधी ने कहा कि और यह भी न भूलें कि हम नए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों कर रहे हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा, पता है, पुराने उपराष्ट्रपति कहाँ चले गए?

‘वे क्यों छिप रहे हैं’

उन्होंने कहा वे क्यों छिप रहे हैं? क्या भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में हैं कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? अचानक, वह व्यक्ति जो राज्यसभा में फूट पड़ता था, चुप हो गया है, पूरी तरह से चुप। इसलिए, यह वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं।

मजबूती से चुनाव लड़ेंगे सुदर्शन

इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्र उस संदेश को देखेगा जो हम देना चाहते हैं।

शाह द्वारा पेश विधेयक पर क्या बोले राहुल गांधी

अमित शाह द्वारा पेश विधायक पर राहुल गांधी ने कहा- निर्वाचित व्यक्ति क्या होता है, इसकी कोई अवधारणा ही नहीं है। उसे आपका चेहरा पसंद नहीं आता, इसलिए वह ईडी को केस दर्ज करने को कहता है और फिर एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर हटा दिया जाता है।

विपक्ष ने फाड़ी कॉपी 

बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। विपक्ष ने इन विधेयकों का जमकर विरोध किया और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने विधेयक की कॉपियों को पढ़कर फांड दिया और अमित शाह की ओर फेंक दिया। 

20 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / National News / जगदीप धनखड़ कहां चले गए? राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछा सवाल

