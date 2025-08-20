जगदीप धनखड़ कहां चले गए? राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछा सवाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के प्रस्ताव वाले नए विधेयकों पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा प्रस्तावित नए विधेयक को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं जब राजा अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हटा सकता था। साथ ही उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी बयान दिया है।