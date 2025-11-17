नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, मंत्री पद की रेस में ये नाम

Bihar Politics:बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया है। इसके साथ ही, नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार राज्य के सीएम के रूप में पद की शपथ लेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ मंत्रिमंडल भी का शपथ ग्रहण होगा। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और NDA के बड़े नेता शिरकत करेंगे।