किसने गिराया मुस्लिम पत्रकार का घर? डिप्टी सीएम ने कहा- ये चुनी हुई सरकार ने नहीं किया…

जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण विरोधी अभियान में एक मुस्लिम पत्रकार अराफाज़ अहमद डिंग का मकान गिरा दिया। यह मामला सियासी तूल भी पकड़ चुका है। इस मामले में जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी (Deputy CM Surinder Chaudhary) का बयान भी आया है। चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सक्सेना से अपील की है कि जम्मू के नरवाल इलाके में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) द्वारा पत्रकार अरफाज डिंग के पिता का घर गिराए जाने की जांच का आदेश दें।