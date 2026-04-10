किस पद पर कार्यरत थे वो IAS अधिकारी जो बीच मीटिंग में CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ गए, यूपी सरकार में इस पद पर कार्यरत

IAS Anurag Yadav: पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को चुनाव आयोग की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक वर्चुअल थी और इसकी कमान खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संभाल रहे थे। लेकिन यह मीटिंग उस वक्त चर्चा में आ गई जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अनुराग यादव को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई थी। मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त एक-एक कर सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी जानकारी ले रहे थे जैसे पोलिंग बूथों की संख्या और तैयारियों का हाल। जब अनुराग यादव की बारी आई, तो वह तुरंत जवाब नहीं दे सके। बताया जा रहा है कि जवाब देने में हुई इस देरी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई टिप्पणी कर दी। बस यहीं से मामला बिगड़ गया।