Who is K Suresh: कौन हैं के सुरेश जिनकी वजह से लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहली बार होने जा रहा है चुनाव?

Who is K Suresh because: एनडीए ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को फिर से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद विपक्ष की ओर से सांसद के. सुरेश ने भी नामांकन कर दिया।

नई दिल्ली•Jun 25, 2024 / 03:08 pm• Shaitan Prajapat

Who is K Suresh because: वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही दोबारा से लोकसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम में सत्तारूढ़ भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद लोकसभा के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया। वहीं, केरल से कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश लोकसभा में विपक्ष की ओर से अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष पद को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच दूरियां स्पष्ट हो गई हैं। विपक्ष का कहना है कि वह लोकसभा अध्यक्ष पद पर सरकार का समर्थन करने को तैयार थे लेकिन उनकी मांग थी कि सरकार बदले में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे। बीजेपी का कहना है कि अध्यक्ष किसी पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है। इसी तरह, उपाध्यक्ष भी किसी पार्टी या समूह का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है।