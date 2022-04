Jahangirpuri Violence: दिल्ली हिंसा भड़काने में सबसे आगे रहने वाला सलीम उर्फ चिकना कौन है?

Delhi Jahangirpuri Violence: दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सलीम नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अब इस दंगाई की आपराधिक कुंडली खुल गई है।

Delhi Jahangirpuri Violence: दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में MCD अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए एक्शन में है। कुछ अतिक्रमण को ध्वस्त भी किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक भी लगा दी है। दूसरी तरफ इस मामले की जांच भी पुलिस तेजी से कर रही है। इस हिंसा में सलीम चिकना नाम के एक दंगाई को गिरफ्तार किया गया था जिसपर गृह मंत्रालय के निर्देश पर रसुका लगा दिया है। अब इस सलीम उर्फ चिकना के पुराने अपराधों की फाइल भी खोली गई है।

Who is salim Chikna? know about his background