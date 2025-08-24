अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बच्चों से संवाद करते हुए बीजेपी सांसद बोले- हनुमान जी, देखें वीडियो

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी। एक यूजर ने लिखा- सभी स्कूली बच्चे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले ध्यान दें. पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इस सवाल के जवाब में अब से हनुमान जी लिखें. अगर कोई नंबर काटे, तो उसके सामने अनुराग ठाकुर का फेवरिट नारा लगाएं - देश के गद्दारों को…