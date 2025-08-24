Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बच्चों से संवाद करते हुए बीजेपी सांसद बोले- हनुमान जी, देखें वीडियो

BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने एक्स पर कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा था: “पवनसुत हनुमान जी… पहले अंतरिक्ष यात्री।”

भारत

Ashib Khan

Aug 24, 2025

BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया (Photo-X @CommonBS786OM)

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम में छात्रों से कहा कि भगवान हनुमान को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति माना जा सकता है। साथ ही उन्होंने छात्रों से भारत की परंपराओं से जुड़ने के लिए पाठ्यपुस्तकों से परे देखने को कहा। बीजेपी सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 

अनुराग ने छात्रों से पूछा सवाल

कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद ने छात्रों से पूछा- अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस सवाल के जवाब में छात्रों ने कहा-नील आर्मस्ट्रांग। इसी बीच बीजेपी सांसद ने छात्रों के जवाब को काटते हुए कहा कि पवनसुत हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। 

पुरानी संस्कृति को नहीं जान पाएंगे-ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हम अभी भी खुद को वर्तमान में ही देखते हैं। जब तक हम अपनी हज़ारों साल पुरानी परंपरा, ज्ञान और संस्कृति को नहीं जानेंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे अंग्रेज़ों ने हमें दिखाए हैं।

‘हमारी परंपराओं पर गौर करें’

बीजेपी सांसद ने कहा इसलिए, मैं प्रधानाचार्य और आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप पाठ्यपुस्तकों से बाहर निकलकर हमारे राष्ट्र, हमारी परंपराओं, हमारे ज्ञान पर गौर करें। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें तो आपको देखने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी। एक यूजर ने लिखा- सभी स्कूली बच्चे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले ध्यान दें. पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इस सवाल के जवाब में अब से हनुमान जी लिखें. अगर कोई नंबर काटे, तो उसके सामने अनुराग ठाकुर का फेवरिट नारा लगाएं - देश के गद्दारों को…

एक अन्य यूजर ने लिखा- इनका अपना बेटा विलायत में पढ़ाई कर रहा है, कल को कहीं इंजीनियर साइंटिस्ट या बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा और यह देश के बच्चों को गुमराह करने वाली शिक्षा दे रहे हैं।

एक्स पर एक यूजर ने लिखा- ये भाजपा के 5 बार के सांसद अनुराग ठाकुर हैं, ये हिमाचल प्रदेश में स्कूल के बच्चों के सामने बोल रहे हैं कि, पहले अंतरिक्ष यात्री 'हनुमान जी' थे ! इनलोगों का सही है, देश के बच्चों अनपढ़ रखो, खुद के बच्चों को विदेश में अच्छी से अच्छी शिक्षा दो।

Published on:

24 Aug 2025 08:54 pm

Hindi News / National News / अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बच्चों से संवाद करते हुए बीजेपी सांसद बोले- हनुमान जी, देखें वीडियो

