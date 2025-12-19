‘जिसका खेत उसकी रेत’ बनी राष्ट्रीय चर्चा, हरियाणा तक पहुंचा पंजाब मॉडल, AAP नेताओं ने जताया गर्व

आप का कहना है कि इस जीत के पीछे भगवंत मान सरकार की किसान समर्थक नीतियों और लोगों के हित से जुड़े अभियानों का हाथ है। पार्टी का कहना है कि राज्य में नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चले, 25 हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं और गांव-गांव में यह संदेश गया कि अब संरक्षण नहीं, कार्रवाई होगी। किसानों के लिए दशकों पुराना सपना भी हकीकत बना। 70-75 साल बाद पहली बार नहरों का पानी खेतों तक पहुंचा। बिजली व्यवस्था में बदलाव ने किसानों और ग्रामीण परिवारों की दिनचर्या बदल दी। रात तीन बजे उठकर ट्यूबवेल चलाने की मजबूरी खत्म हुई और दिन में लगातार आठ घंटे की बिजली ने राहत दी। आज पंजाब के करीब 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिसने आम परिवार की जेब पर बोझ कम किया है।