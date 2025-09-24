लद्दाख में युवाओं के नेतृत्व में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन? हिंसा की जड़ में हैं ये 4 मांगें

दो दिन पहले LAB ने चेतावनी दी थी कि जनता का सब्र टूट रहा है। 10 सितंबर से चली 35 दिनों की भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे, जिसमें सोनम वांगचुक प्रमुख थे। LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने गृह मंत्रालय से तत्काल बातचीत की मांग की, लेकिन मंत्रालय ने 6 अक्टूबर की तारीख तय की। LAB सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने इसे 'डिक्टेशन' बताते हुए कहा, लोग भूख हड़ताल पर हैं, फिर भी बिना चर्चा के तारीख थोपी जा रही है। वांगचुक ने सोमवार को कहा, 'शांतिपूर्ण विरोध से कुछ नहीं मिल रहा, लोग अधीर हो रहे हैं।' मंगलवार को दो वृद्ध प्रदर्शनकारियों के बेहोश होने के बाद युवाओं का गुस्सा भड़क उठा।