40 दिन तक केरल में खड़ा रहा ब्रिटेन का लड़ाकू विमान क्यों चर्चा में? अमेरिका-यूके पहले बर्खास्त करा चुके हैं सरकार

भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने इस साल जून में उत्तरी अरब सागर में संयुक्त अभ्यास किया था। इस दौरान, ब्रिटेन का F-35B लाइटनिंग II स्टील्थ लड़ाकू विमान अचानक केरल पहुंच गया था। तब बताया गया कि खराब मौसम के कारण लड़ाकू विमान में कुछ गड़बड़ी आई, जिसकी वजह से उसे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।