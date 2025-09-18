BJP विधायक अनिल विज ने X के बायो से क्यों हटाया ‘मंत्री’? जानें बड़ी वजह

बीजेपी विधायक अनिल विज ने यह भी कहा कि उनके एक्स बायो से मंत्री पद का टैग हटाने का फ़ैसला उनके गृह क्षेत्र अंबाला छावनी में चल रही एक "समानांतर" भाजपा इकाई के बारे में उनकी हालिया टिप्पणी से संबंधित नहीं है। बता दें कि 12 सितंबर को अनिल विज ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि कुछ लोग वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से अंबाला छावनी में एक "समानांतर" भाजपा इकाई चला रहे हैं।