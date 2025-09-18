BJP विधायक अनिल विज ने X के बायो से क्यों हटाया ‘मंत्री’? जानें बड़ी वजह

हरियाणा के अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से ‘मंत्री’ शब्द हटा लिया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। एक्स के बायो से मंत्री हटाने पर बीजेपी विधायक ने कहा कि वह किसी टैग के मोहताज नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अनिल विज के रूप में व्यूअरशिप बढ़ाना चाहता हूं।
उन्होंने आगे कहा कि मैंने मंत्री बनने से बहुत पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना लिय था। मेरी फेसबुक प्रोफाइल में भी आपको ‘मंत्री’ शब्द लिखा नहीं मिलेगा।
हरियाणा सरकार में कई मंत्रालयों को संभाल रहे अनिल विज ने अपना एक्स बायो ‘अनिल विज मंत्री हरियाणा, भारत’ से बदलकर ‘अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा, भारत’ कर लिया। बता दें कि अनिल विज के एक्स पर 8 लाख से ज्यादा फोलोअसर्स है। उन्होंने कहा कि एक्स से बायो से मंत्री शब्द हटाने का उद्देश्य एक व्यक्ति के रूप में अपनी सामाजिक उपस्थिति मजबूत करना है।
बीजेपी विधायक अनिल विज ने यह भी कहा कि उनके एक्स बायो से मंत्री पद का टैग हटाने का फ़ैसला उनके गृह क्षेत्र अंबाला छावनी में चल रही एक "समानांतर" भाजपा इकाई के बारे में उनकी हालिया टिप्पणी से संबंधित नहीं है। बता दें कि 12 सितंबर को अनिल विज ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि कुछ लोग वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से अंबाला छावनी में एक "समानांतर" भाजपा इकाई चला रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के ताजा आरोपों पर भी मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह दुनिया के पहले नेता हैं जो अपने ही देश पर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम गिराना चाहते हैं। अगर उनकी नीयत अच्छी होती, तो वह बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते। वह ज़्यादातर नकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं।