CP Radhakrishnan: NDA ने सीपी राधाकृष्णन को क्यों बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ? मोदी ने खेला ये मास्टरस्ट्रोक

CP Radhakrishnan: महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने रविवार को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करने के बाद बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे है। इसके साथ ही कांग्रेस को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने पांडिचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इसके अलावा वे कोयंबटूर से दो बार सांसद रहे हैं और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख रहे हैं।