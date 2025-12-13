मेसी के भारत दौरे को BJP ने क्यों कहा अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, सिर्फ कुछ देर स्टेडियम में रुक कर ही चले गए स्टार फुटबॉलर

अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी (Photo - ians)
Messi In Kolkata: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी का भारत दौरा सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी कोलकाता स्टेडियम में मौजूदगी को लेकर उनके फैन्स में नाराजगी फैल गई। फैन्स का आरोप है कि वे मेसी को देख भी नहीं पाए। पूरे समय मेसी TMC के नेताओं से घिरे रहे। इसके चलते उनके फैन्स ने स्टेडियम में हंगामा करना शुरू कर दिया और मेसी-मेसी चिल्लाने लगे।
स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं के कारण BJP ने TMC पर व्यवस्था को लेकर पक्के इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इस घटना को शर्मनाक बताया है।
स्टेडियम में हंगामे को लेकर सामने आए फुटेज पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अफरा-तफरी फैली हुई थी। स्टेडियम में चारों ओर घोर कुप्रबंधन का मंजर था। इस कारण मेसी के फैन्स को परेशान होना पड़ा। नाराज फैन्स ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। BJP प्रवक्ता ने फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी की स्टेडियम में मौजूदगी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेसी मात्र 15 मिनट में ही स्टेडियम को छोड़कर चले गए।
स्टेडियम में हजारों फैन्स अर्जेंटीना के सुपरस्टार को देखने के लिए एकत्र हुए थे। उनके फैन्स ने महंगे टिकट भी खरीदे थे। एक फैन ने बताया कि वे सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे न तो सीधे तौर पर मेसी को देख पाए और न ही बड़ी स्क्रीन पर मेसी की एक झलक तक देखने को मिली।
इस बीच फैन्स शोर करने लगे कि हमें मेसी चाहिए, हमको मेसी को देखना है। और मेसी को स्टेडियम से बाहर ले जाते ही माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया था। इसके बाद फैन्स ने बोतलें फेंकना शुरू कर दिया था। साथ ही कुछ फैन्स तो बैनर और होर्डिंग को भी तोड़ने लग गए थे।
प्रशंसकों ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया, जिनमें से एक ने कहा- मेसी के चारों ओर सिर्फ नेता और अभिनेता ही थे। फिर हमें क्यों बुलाया गया? हमारे पास 12 हजार का टिकट था, लेकिन हम उनका चेहरा तक नहीं देख पाए।
एक अन्य समर्थक ने इसे “बेहद भयानक घटना” बताया और कहा कि मेसी “सिर्फ 10 मिनट के लिए आए” और “इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय” बर्बाद हो गया।
अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनकी इस यात्रा का देश में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में भी क्रेज है। इस यात्रा ने पड़ोसी देश नेपाल से भी प्रशंसकों को आकर्षित किया है। कई लोग वर्ल्ड आइकन की एक झलक पाने की उम्मीद में लंबी दूरी तय करके आए हैं।
मेसी अपने GOAT इंडिया टूर 2025 की शुरुआत करने के लिए कोलकत्ता में हैं। मेसी ने अपनी भारत यात्रा के पहले दिन में, पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के साथ लेक टाउन में अपनी 70 फुट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन किया है।
