मेसी के भारत दौरे को BJP ने क्यों कहा अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, सिर्फ कुछ देर स्टेडियम में रुक कर ही चले गए स्टार फुटबॉलर

Messi In Kolkata: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी का भारत दौरा सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी कोलकाता स्टेडियम में मौजूदगी को लेकर उनके फैन्स में नाराजगी फैल गई। फैन्स का आरोप है कि वे मेसी को देख भी नहीं पाए। पूरे समय मेसी TMC के नेताओं से घिरे रहे। इसके चलते उनके फैन्स ने स्टेडियम में हंगामा करना शुरू कर दिया और मेसी-मेसी चिल्लाने लगे।

स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं के कारण BJP ने TMC पर व्यवस्था को लेकर पक्के इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इस घटना को शर्मनाक बताया है।