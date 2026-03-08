पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सरकार के दवाब में इस्तीफा दिया? आनंद बोस ने खुद बताई सच्चाई

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा अचानक अपने पद से इस्तीफा देने और अपने उत्तराधिकारी के रूप में RN रवि को नियुक्त करने से राजनीतिक माहौल गर्म है। बोस के इस्तीफा देने से बाद से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब आनंद बोस ने इस्तीफा देने के मामले पर चुप्पी तोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी द्वारा BJP पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इस्तीफा देने के सवाल पर आनंद बोस ने कहा- जहां प्रवेश होता है, वहां निकास भी होता है। मैंने यहां राज्यपाल के रूप में 1200 दिन पूरे कर लिए हैं, जो क्रिकेट की भाषा में 12 शतक के बराबर हैं, बस इतना ही काफी है। एक समय आता है रुकने का, मुझे लगा कि अब मेरे लिए विदा लेने का सही समय है।