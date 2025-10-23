मुकेश सहनी बिहार में RJD-कांग्रेस के लिए क्यों हैं इतने VIP? महागठबंधन को बनाना पड़ा डिप्टी CM का चेहरा

यह सौदा आसान नहीं था। पीटीआई सूत्रों के अनुसार, सीट बंटवारे पर असंतोष के चलते वीआईपी महागठबंधन से बाहर होने की कगार पर थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हस्तक्षेप से पार्टी बनी रही। सहनी ने राजद के आगे झुकने से इनकार किया और दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जहां राजद के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ रहे सहनी ने गौरा बौराम से भाई संतोष को टिकट दिया। उनकी चुनावी सफलता सीमित रही (2019 लोकसभा में कोई सीट नहीं जीती, 2020 में एनडीए के साथ चार सीटें हासिल कीं) लेकिन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव माना जाता है।