रोहित-गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर क्यों हैं Munawar Faruqui? गिरफ्तार गुर्गों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के निशाने पर आया मुनव्वर फारूकी (Photo-IANS)
दिल्ली पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुपारी लेने वाले रोहित-गोल्डी गैंग के दो शूटरों को नई दिल्ली के जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों शूटरों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है, जो हरियाणा के पानीपत और भिवानी के रहने वाले हैं।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान दोनों शूटर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों शूटर ने कबूल किया कि अगले कुछ दिनों मुनव्वर फारूकी को निशाने बनाने वाले थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया- हिंदू देवी-देवताओं पर सुनाए गए चुटकुलों की वजह से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के निशाने पर आ गया है। हालांकि पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिल्ली में दो शूटरों को पकड़ने के बाद यह साजिश नाकाम कर दी गई।
पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर फारूकी की रेकी की थी और बेंगलुरु में हमले की भी कोशिश की थी, जो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार बदलने के कारण नाकाम हो गई। इस दौरान दोनों ने यह भी बताया कि गोदारा और बराड़ इस समय विदेश में है।
पुलिस ने बताया कि दोनों शूटर्स पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। राहुल का यमुनानगर में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में हाथ पाया गया था। इसके अलावा वह बीकानेर में भी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ था। वहीं साहिल पर कई वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले चल रहे हैं, जो फिलहाल भिवानी और सिरसा की अदालतों में विचाराधीन हैं।
बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पहले भी हिंदू देवी-देवताओं पर अपने चुटकुलों के कारण परेशानी में आए थे। साल 2021 में फारुकी को मध्य प्रदेश में अभद्र भाषा विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले उन्होंने एक महीने से ज़्यादा समय जेल में बिताया था। वहीं 2024 में, मुंबई पुलिस ने एक अवैध हुक्का बार पर छापेमारी के दौरान कॉमेडियन को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।
