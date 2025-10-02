रोहित-गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर क्यों हैं Munawar Faruqui? गिरफ्तार गुर्गों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पहले भी हिंदू देवी-देवताओं पर अपने चुटकुलों के कारण परेशानी में आए थे। साल 2021 में फारुकी को मध्य प्रदेश में अभद्र भाषा विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले उन्होंने एक महीने से ज़्यादा समय जेल में बिताया था। वहीं 2024 में, मुंबई पुलिस ने एक अवैध हुक्का बार पर छापेमारी के दौरान कॉमेडियन को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।