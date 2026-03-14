Iran-Israel War: ईरान के लिए खार्ग द्वीप क्यों है जरूरी? एक्सपर्ट्स बोले- ट्रंप ने रेड लाइन पार की तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच बीते शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के आर्थिक व सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का वीडियो जारी करते हुए कहा कि अभी हमने सिर्फ सैन्य अड्डे तबाह किए हैं। यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले जारी रखता है तो हम दूसरी ओर भी विचार कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से दुनिया भर में चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इस कदम के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का पहिया रुक सकता है।