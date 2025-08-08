ऑर्डर लाने में देर क्यों? सवाल सुनकर डिलीवरी एजेंट ने महिला पर किया हमला, पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली बात

पुलिस ने बताया कि बिनोदिनी रथ नाम की महिला ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। इसकी डिलीवरी में देरी हुई। इसके बाद, जब डिलीवरी एजेंट तपन दास उर्फ मीतू महिला के घर खाना लेकर पहुंचा, तो उसने उससे देरी के बारे में पूछा। इसके बाद दोनों में बहस होने लगी। इस दौरान डिलीवरी एजेंट ने एक धारदार हथियार उठाया और महिला पर हमला कर दिया।