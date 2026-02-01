क्यों था बजट का समय शाम 5 बजे? क्या था लंदन कनेक्शन? बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लगातार नौंवी बार आम बजट पेश करेंगी। बजट भले ही अर्थव्यवस्था और देश के समग्र विकास का खाका होता है, लेकिन इसका इतिहास और परंपराएं हमेशा चर्चा में रही हैं। समय के साथ इसके स्वरूप में काफी बदलाव आए। पहले जहां बजट को कृषि और वस्तु और सेवाओं के सस्ती और महंगी होने के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन डिजिटल युग में अब बजट मेें इन्फ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, शिक्षा-चिकित्सा और कृषि उत्पादों के साथ-साथ मेगाबाइट्स की रफ्तार और एआइ जैसे विषय भी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कई रोचक बदलाव भी बजट का हिस्सा बनें।