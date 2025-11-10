पत्नी ने अकाउंटेंट पति को कुत्ते से कटवाया, गहना पहनने को लेकर हुआ था विवाद

Crime News: पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक चलती रहती है। हालांकि कुछ समय बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रांची में गहना पहनने को लेकर एक जोड़े में विवाद हो गया। महिला ने गुस्से में आकर अपने पालतू कुत्ते को पति पर छोड़ दिया, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था। हजारीबाग स्थित त्रिवेणी सैनिक कोल माइंस में अकाउंटेंट रोहित जैन की शादी इसी साल 24 जनवरी को रूपा अग्रवाल से हुई थी। यह घटना हजारीबाग के कृष्णापुरी कॉलोनी की बताई जा रही है।