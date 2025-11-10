पत्नी ने अकाउंटेंट पति को कुत्ते से कटवाया, गहना पहनने को लेकर हुआ था विवाद

जर्मन शेफर्ड कुत्ता (फाइल फोटो)
Crime News: पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक चलती रहती है। हालांकि कुछ समय बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रांची में गहना पहनने को लेकर एक जोड़े में विवाद हो गया। महिला ने गुस्से में आकर अपने पालतू कुत्ते को पति पर छोड़ दिया, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था। हजारीबाग स्थित त्रिवेणी सैनिक कोल माइंस में अकाउंटेंट रोहित जैन की शादी इसी साल 24 जनवरी को रूपा अग्रवाल से हुई थी। यह घटना हजारीबाग के कृष्णापुरी कॉलोनी की बताई जा रही है।
इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रोहित जैन शुक्रवार को कुछ मेहमानों से मिलने अपनी पत्नी के मायके गए थे और रात वहीं रुके थे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के दौरान रोहित ने पत्नी रूपा को असली सोने की बजाय कृत्रिम गहने पहनने की सलाह दी। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई।
रोहित ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बहस के दौरान रूपा ने कथित तौर पर अपने पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। जैसे ही कुत्ते ने उसका इशारा मिला, वह रोहित पर झपट पड़ा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
काफी मशक्कत के बाद परिवार के दूसरे लोगों ने रोहित को कुत्ते की पकड़ से छुड़ाया। इसके तुरंत बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उन्हें कई गहरे घाव लगे हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग