पत्नी ने अकाउंटेंट पति को कुत्ते से कटवाया, गहना पहनने को लेकर हुआ था विवाद

Crime News: गहने पहनने को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने पालतू कुत्ते को अपने पति पर छोड़ दिया। कोल माइंस में अकाउंटेंट रोहित जैन की शादी इसी साल 24 जनवरी को रूपा अग्रवाल से हुई थी।

2 min read
Google source verification

रांची

image

Shaitan Prajapat

Nov 10, 2025

pet German Shepherd

जर्मन शेफर्ड कुत्ता (फाइल फोटो)

Crime News: पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक चलती रहती है। हालांकि कुछ समय बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रांची में गहना पहनने को लेकर एक जोड़े में विवाद हो गया। महिला ने गुस्से में आकर अपने पालतू कुत्ते को पति पर छोड़ दिया, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था। हजारीबाग स्थित त्रिवेणी सैनिक कोल माइंस में अकाउंटेंट रोहित जैन की शादी इसी साल 24 जनवरी को रूपा अग्रवाल से हुई थी। यह घटना हजारीबाग के कृष्णापुरी कॉलोनी की बताई जा रही है।

गहने पहनने को लेकर हुई तीखी बहस

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रोहित जैन शुक्रवार को कुछ मेहमानों से मिलने अपनी पत्नी के मायके गए थे और रात वहीं रुके थे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के दौरान रोहित ने पत्नी रूपा को असली सोने की बजाय कृत्रिम गहने पहनने की सलाह दी। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई।

पत्नी ने छोड़ दिया जर्मन शेफर्ड कुत्ता

रोहित ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बहस के दौरान रूपा ने कथित तौर पर अपने पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। जैसे ही कुत्ते ने उसका इशारा मिला, वह रोहित पर झपट पड़ा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

पति अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

काफी मशक्कत के बाद परिवार के दूसरे लोगों ने रोहित को कुत्ते की पकड़ से छुड़ाया। इसके तुरंत बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उन्हें कई गहरे घाव लगे हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

Published on:

10 Nov 2025 10:26 pm

Hindi News / National News / पत्नी ने अकाउंटेंट पति को कुत्ते से कटवाया, गहना पहनने को लेकर हुआ था विवाद

