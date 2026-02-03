Divorce Case: बिना वजह पति को छोड़ा, हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में दे दिया सख्त आदेश, पत्नी को बड़ा झटका

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- पत्रिका)
केरल हाई कोर्ट ने पति से अलग रह रही पत्नी को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाल ही में अदालत ने कहा कि जो महिला अपने पति को छोड़ देती है, उसे उस समय के लिए पति से गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं है, जितने समय वह उससे अलग रही थी।
जस्टिस सतीश निनन और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की डिवीजन बेंच ने एक फैमिली कोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आदमी को अपनी पत्नी को पिछला गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। जबकि कोर्ट ने उसे इस आधार पर तलाक दे दिया था कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया था।
कोर्ट ने कहा कि एक बार यह साबित हो जाए कि पत्नी ने बिना किसी वजह के अपने पति को छोड़ दिया था, तो वह अपने पति से ऐसे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती।
हाई कोर्ट ने कहा- यह पाए जाने के बाद कि प्रतिवादी (पत्नी) ने बिना किसी वजह के अपीलकर्ता (पति) को छोड़ दिया था, ट्रायल कोर्ट को उसे पिछला गुजारा भत्ता नहीं देना चाहिए था।
इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत 'छोड़ देने' का मतलब है कि पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण बताए और दूसरे की मर्जी के खिलाफ शादी को छोड़कर चला जाए। हालांकि 1869 के कानून में यह बात स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका यही अर्थ होता है।
कोर्ट ने कहा- जो पति या पत्नी किसी सही या उचित कारण से अलग रहते हैं, उन्हें माना जाएगा कि शादी गलत हुई है। इससे शादी का रिश्ता टूट सकता है - यह ऐसा नतीजा है जिसे तर्कसंगतता और निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ नहीं मिलाया जा सकता।
कोर्ट ने कहा- यह एक्ट संविधान बनने से पहले का कानून होने के कारण, इसके प्रावधानों को अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संवैधानिक गारंटियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जब यह फैसला कि प्रतिवादी (पत्नी) ने अपीलकर्ता (पति) को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह भी है कि उसने उसे बिना किसी सही कारण या वजह के छोड़ा था।
इस मामले में पति-पत्नी ने जून 2003 में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी, जिसके बाद पत्नी गर्भवती हो गई और अपने माता-पिता के घर लौट आई।आरोप है कि दिसंबर 2005 में उनके बच्चे के जन्म के बाद पति ने उसे वापस नहीं लिया। तब से, दोनों पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे थे।
इसके बाद, पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी, जबकि पत्नी ने एक अलग याचिका दायर कर शादी के समय अपने परिवार द्वारा दिए गए सोने के गहने और पैसे वापस पाने के साथ-साथ अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए पिछले भरण-पोषण की मांग की।
फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी के छोड़ने के आधार पर तलाक मंजूर कर दिया, साथ ही उसे अपनी पत्नी को 28 सॉवरेन सोने के गहने या उनकी मार्केट वैल्यू, और उसके परिवार से मिले पैसे भी वापस करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, कोर्ट ने पत्नी को 25,500 रुपये और नाबालिग बच्चे को 8000 रुपये का पिछला मेंटेनेंस देने का भी आदेश दिया। अपनी पत्नी को पिछला मेंटेनेंस देने और सोने के गहने वापस करने के फैमिली कोर्ट के निर्देशों से परेशान होकर पति ने हाई कोर्ट में अपील की।
29 जनवरी को कोर्ट ने सोने के गहने वापस करने के फैमिली कोर्ट के निर्देश को सही ठहराया और पति के इस दावे में कोई दम नहीं पाया कि उसने उन्हें अपने पैसों से खरीदा था।
हालांकि, कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को पिछला मेंटेनेंस देने के फैमिली कोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि फैमिली कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने बिना किसी सही वजह के अपने पति को छोड़ दिया था, इसलिए पत्नी पिछले मेंटेनेंस का दावा करने की हकदार नहीं थी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग