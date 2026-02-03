Divorce Case: बिना वजह पति को छोड़ा, हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में दे दिया सख्त आदेश, पत्नी को बड़ा झटका

इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत 'छोड़ देने' का मतलब है कि पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण बताए और दूसरे की मर्जी के खिलाफ शादी को छोड़कर चला जाए। हालांकि 1869 के कानून में यह बात स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका यही अर्थ होता है।