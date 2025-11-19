Patrika LogoSwitch to English

क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

बिहार में NDA को मिली बंपर जीत के बाद मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि क्या चिराग की पार्टी को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 19, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान (Photo-IANS)

Bihar Politics:बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली है। भाजपा के 89, जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम सेक्युलर के 5 और रालोम के 4 विधायकों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद से NDA में पावर शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जदयू के कोटे से 14-15 और बीजेपी के कोटे से 15-16, हम को 1, रालोम को 1 और लोजपा रामविलास को 3 मंत्री पद मिल सकता है।

लोजपा ने रख दी डिप्टी सीएम पद की मांग

अब जानकारी ये सामने आ रही है कि लोजपा रामविलास प्रमुख ने NDA में डिप्टी सीएम की मांग रख दी है। इस पर भाजपा और जदयू दोनों के नेता सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर के पद को लेकर भी भाजपा और जदयू में खींचतान की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जदयू इस बार स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है, लेकिन इसके लिए भाजपा के नेता राजी नहीं हैं।

बीजेपी रख सकती है दो सीएम का पद अपने पास

निवर्तमान सरकार में भाजपा के पास दो डिप्टी सीएम पद है। उम्मीद है कि नई सरकार में वह यह पद अपने पास ही रखेगी। बीते दिनों जदयू नेता ललन सिंह और संजय झा भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए पटना से चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे। NDA के एक नेता ने इस पर कहा कि इस बार गठबंधन में 5 सहयोगी दल हैं। ऐसे में विचार-विमर्श करते समय सहयोगियों का अलग-अलग दृष्टिकोण होना स्वभाविक है।

निवर्तमान सरकार में भाजपा के दो उपमुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा (ओबीसी) समुदाय से आते हैं, जबकि विजय सिन्हा का ताल्लुक भूमिहार (सवर्ण) जाति से है। पार्टी ने मंगलवार को अपने विधायक दल की बैठक के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया है ताकि बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जा सके। इसके साथ ही, दलित समुदाय से आने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और निषाद जाति से आने वालीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी कार्यभार सौंपा गया है।

20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण

आज एनडीए दलों की एक संयुक्त बैठक में नीतीश को अपना नेता चुनने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा एनडीए के अन्य दिग्गज नेता भारी भीड़ की मौजूदगी में 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होगा।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

19 Nov 2025 08:00 am

Hindi News / National News / क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

