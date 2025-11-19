क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

निवर्तमान सरकार में भाजपा के दो उपमुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा (ओबीसी) समुदाय से आते हैं, जबकि विजय सिन्हा का ताल्लुक भूमिहार (सवर्ण) जाति से है। पार्टी ने मंगलवार को अपने विधायक दल की बैठक के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया है ताकि बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जा सके। इसके साथ ही, दलित समुदाय से आने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और निषाद जाति से आने वालीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी कार्यभार सौंपा गया है।