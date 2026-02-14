क्या जनरल नवरणे की किताब 20 साब बाद छपेगी? मोदी कैबिनेट की बैठक में ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ की चर्चा

कैबिनेट की बैठक के दौरान जेफ्ररी एपस्टीन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसमें मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए। साथ ही, विपक्ष के लगातार आरोपों का जवाब नहीं चाहिए। दरअसल, एस्पस्टीन मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। एपस्टीन को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि उनकी मीटिंग इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एक ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा थीं। वह एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स नहीं गए थे।