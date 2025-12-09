मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का ट्विस्ट: 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी, पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

सर्दी (Winter) ने देशभर में एंट्री ले ली है। कई राज्यों में इसका असर दिख रहा है, तो कुछ राज्यों में अभी सर्दी ने तेवर नहीं दिखाए हैं। तापमान घटने से कई राज्यों में सुबह और रात के समय ठंड की वजह से ठिठुरन का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन के समय अभी भी अच्छी धूप से लोगों को राहत मिल रही है। हाल ही में मौसम का पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव हुआ है और अब इसका ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है।