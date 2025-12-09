मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का ट्विस्ट: 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी, पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

Cold wave warning issued by IMD
सर्दी (Winter) ने देशभर में एंट्री ले ली है। कई राज्यों में इसका असर दिख रहा है, तो कुछ राज्यों में अभी सर्दी ने तेवर नहीं दिखाए हैं। तापमान घटने से कई राज्यों में सुबह और रात के समय ठंड की वजह से ठिठुरन का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन के समय अभी भी अच्छी धूप से लोगों को राहत मिल रही है। हाल ही में मौसम का पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव हुआ है और अब इसका ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है।
राजस्थान में ठंड का एहसास होने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद अब इसका ट्विस्ट दिखेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी और लोगों की कंपकंपी छूटेगी।
देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 10-13 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है। तापमान में कमी आने से लोगों कांप उठेंगे। कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा।
मौसम के पश्चिमी विक्षोभ के ट्विस्ट का असर कई राज्यों में देखने को मिलगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मध्यप्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को शीतलहर चलेगी। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार