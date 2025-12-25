सर्दी ढाएगी सितम: साल के आखिरी 7 दिन चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

IMD issues Cold Wave Warning
सर्दी का प्रभाव अब बढ़ने लगा है। सर्दी के प्रभाव से देश के कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ रही है। कई राज्यों में जहाँ हाड़ कंपाने वाली ठंड का असर दिखने लगा है, तो कई राज्यों में अभी भी सिर्फ सुबह और रात की ही ठंड पड़ रही है और दिन में मौसम शुष्क है। अब देश में सर्दी सितम ढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने साल के आखिरी 7 दिन कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने से मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) भी जारी किया है।
मौसम विभाग ने साल के आखिरी 7 दिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह शीतलहर चलेगी। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले 7 दिन के लिए रुक-रूककर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ सकती है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार साल के आखिरी 7 दिन देश के कई राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं, जिनमें कई जगह सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार