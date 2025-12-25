सर्दी ढाएगी सितम: साल के आखिरी 7 दिन चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

सर्दी का प्रभाव अब बढ़ने लगा है। सर्दी के प्रभाव से देश के कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ रही है। कई राज्यों में जहाँ हाड़ कंपाने वाली ठंड का असर दिखने लगा है, तो कई राज्यों में अभी भी सिर्फ सुबह और रात की ही ठंड पड़ रही है और दिन में मौसम शुष्क है। अब देश में सर्दी सितम ढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने साल के आखिरी 7 दिन कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने से मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) भी जारी किया है।