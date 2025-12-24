पहाड़ों पर बर्फवारी के साथ ही बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप, IMD ने कोहरे और शीतलहर की जारी की चेतावनी

आइएमडी ने 28 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। हालांकि राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर तथा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग के क्षेत्रों में ठंड का असर अपेक्षाकृत कम है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री के आसपास रहा, जबकि भोपाल में 12-15 डिग्री दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और हिमालय में बर्फबारी की कमी से ठंडी हवाएं पूरे मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। उत्तरी राजस्थान में ठंड अधिक है, लेकिन दक्षिणी और मध्य हिस्सों में राहत बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में आगामी दिनों में हिमालय की ओर से ठंडी हवाएं चलने से मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का असर तीव्र हो सकता है।