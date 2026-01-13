13 जनवरी 2026,

मंगलवार

सर्दी का असर बरकरार: 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Wave Warning: देश में सर्दी का असर बरकरार रहने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 13, 2026

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

देश के कई राज्यों में सर्दी का असर बना हुआ है, जिससे लोगों की कंपकंपी छूट रही है। नए साल की शुरुआत से ही देशभर के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि अभी ठंड का असर कम नहीं होने वाला और न ही लोगों को इस कंपकंपाती हुई ठंड से आराम मिलेगा। देश में सर्दी का असर बरकरार रहने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने की वजह से हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

उत्तरपश्चिम भारत में सर्दी का असर बरकरार रहने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह शीतलहर चलेगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के साथ शीतलहर चलेगी। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में बदलाव नहीं होगा और दिन के समय धूप छाई रहेगी।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत में भी सर्दी का असर बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी के लिए अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड में कई जगह शीतलहर चलने से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। कई जिलों में सुबह के समय घने कोहरे से भी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व भारत में 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को सर्दी का असर बरकरार रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने इस दौरान नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में शीतलहर के साथ सुबह के समय कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी।

◙ दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में अभी सर्दी का उतना असर नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कई जगह 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को ठंड का असर बरकरार रहने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि तापमान में कोई गिरावट होने की संभावना नहीं है।

Hindi News / National News / सर्दी का असर बरकरार: 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

