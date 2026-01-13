सर्दी का असर बरकरार: 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

देश के कई राज्यों में सर्दी का असर बना हुआ है, जिससे लोगों की कंपकंपी छूट रही है। नए साल की शुरुआत से ही देशभर के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि अभी ठंड का असर कम नहीं होने वाला और न ही लोगों को इस कंपकंपाती हुई ठंड से आराम मिलेगा। देश में सर्दी का असर बरकरार रहने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने की वजह से हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।