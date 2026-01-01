सर्दी का ट्रिपल अटैक: अगले 3 दिन शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे से इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold wave warning issued by IMD
सर्दी का अलर्ट (Winter Alert) नए साल की शुरुआत के साथ ही ज़्यादा असरदार हो गया है। 2026 के दस्तक देते ही सर्दी बढ़ गई है, जिससे कई राज्यों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। अब देश में सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इसके साथ ही बर्फबारी (Snowfall) और घने कोहरे (Dense Fog) का भी अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में सर्दी के ट्रिपल अटैक का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होगी जिससे वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है।
बर्फबारी होने से हिल स्टेशनों पर पर्यटक भी बढ़ गए हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ बर्फबारी का अनुभव करने के लिए हिल स्टेशन घूमने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ हिल स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि देशभर के कई पर्यटन प्रमुख शहरों में न सिर्फ देश के, बल्कि विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए जा रहे हैं। देशी-विदेशी सैलानियों के बढ़ने से भारत के पर्यटन उद्योग को भी ज़बरदस्त फायदा हो रहा है
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार