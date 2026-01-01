सर्दी का ट्रिपल अटैक: अगले 3 दिन शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे से इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

सर्दी का अलर्ट (Winter Alert) नए साल की शुरुआत के साथ ही ज़्यादा असरदार हो गया है। 2026 के दस्तक देते ही सर्दी बढ़ गई है, जिससे कई राज्यों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। अब देश में सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इसके साथ ही बर्फबारी (Snowfall) और घने कोहरे (Dense Fog) का भी अलर्ट जारी किया गया है।