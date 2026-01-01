1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सर्दी का ट्रिपल अटैक: अगले 3 दिन शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे से इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold Wave Warning: देश में अब सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 दिन शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 01, 2026

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

सर्दी का अलर्ट (Winter Alert) नए साल की शुरुआत के साथ ही ज़्यादा असरदार हो गया है। 2026 के दस्तक देते ही सर्दी बढ़ गई है, जिससे कई राज्यों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। अब देश में सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इसके साथ ही बर्फबारी (Snowfall) और घने कोहरे (Dense Fog) का भी अलर्ट जारी किया गया है।

इन राज्यों में सर्दी का ट्रिपल अटैक

मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में सर्दी के ट्रिपल अटैक का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होगी जिससे वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है।

हिल स्टेशनों पर बढ़े पर्यटक

बर्फबारी होने से हिल स्टेशनों पर पर्यटक भी बढ़ गए हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ बर्फबारी का अनुभव करने के लिए हिल स्टेशन घूमने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ हिल स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि देशभर के कई पर्यटन प्रमुख शहरों में न सिर्फ देश के, बल्कि विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए जा रहे हैं। देशी-विदेशी सैलानियों के बढ़ने से भारत के पर्यटन उद्योग को भी ज़बरदस्त फायदा हो रहा है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

01 Jan 2026 07:37 pm

Published on:

01 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / National News / सर्दी का ट्रिपल अटैक: अगले 3 दिन शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे से इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.